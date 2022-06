Toyota-Fahrer revoltieren, wollen Konzern zu mehr E-Autos zwingen

Toyota hat indessen an seinen Wasserstoffautos festgehalten und sich gegen einen Umstieg auf Elektroautos gewehrt. Erst im November vergangenen Jahres hat Toyota die Serienversion seines ersten Elektroautos vorgestellt.

Toyota und Elektroautos - eine lange Geschichte, die von Ablehnung und übler Nachrede gekennzeichnet ist. In der Vergangenheit haben zahlreiche hochrangige Toyota-Manager*innen keinen Zweifel daran gelassen, dass sie von Elektroautos wenig halten.

"Wir besitzen einen Prius und einen Corolla und sind treue Toyota-Kunden, aber wir sind enttäuscht und verärgert darüber, dass Toyota die Null-Emissions-Ziele der EU nicht unterstützt", heißt es beispielsweise in einem der Kommentare zu der Petition.

Dieser zaghafte Umstieg auf Elektromotoren geht Toyota-Fahrer*innen viel zu langsam. Mit einer Online-Petition machen sie nun ihrem Ärger Luft. Dabei werfen sie dem japanischen Autohersteller vor, durch das Festhalten am Verbrennungsmotor, die Klimakrise zu beschleunigen.

Die Elektro-Strategie von Toyota

Die Petition mit dem Titel "Toyota is fueling the climate crisis" wurde mittlerweile mehr als 110.000 Mal unterzeichnet. Darunter sollen mehr als 10.000 Toyota-Fahrer*innen sein. Ob die Kommentare und die Anzahl der Unterschriften an der Strategie des Konzerns etwas ändern können, wird sich zeigen.

Im Mai vergangenen Jahres hat Toyota jedenfalls bekannt gegeben, die Modellpalette bis 2025 auf 70 elektrifizierte Fahrzeuge auszubauen. Allerdings werden sich darunter lediglich 15 vollelektrische Fahrzeuge befinden.