Das Weltraumjahr 2022 in Bildern

Gerade noch rechtzeitig gelang der historische erste Start des Space Launch Systems der NASA. Die derzeit stärkste Rakete der Welt erhob sich mit atemberaubender Wucht in den Nachthimmel. Sie brachte die Orion-Raumkapsel ins All. Deren Rundflug um den Mond markierte den Start der Artemis-Mission .

Die mit Spannung erwarteten ersten Bilder des neuen Weltraumteleskops James Webb übertrafen die Erwartungen der Wissenschaftler*innen. Sie demonstrierten einerseits, dass sich die Investition gelohnt hat und gaben andererseits einen Ausblick, was Webb zu leisten im Stande ist. Mehr über die Webb-Bilder lest ihr hier .

Der Krieg in der Ukraine hat drastische Auswirkungen auf viele Bereiche, auch die Raumfahrt. Der inzwischen entlassene Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin drohte wiederholt, die Sicherheit der ISS zu gefährden (mehr). Russland kündigte das Ende der Arbeit auf der Raumstation an (hier). Damit stand die jahrelange wissenschaftliche Zusammenarbeit vor dem Ende. Genau in dieser schwierigen Zeit startete das erste Mal seit 20 Jahren eine Russin von den USA aus ins All. Anna Kikina ist zudem die erste Kosmonautin, die überhaupt in einer amerikanischen Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX zur Internationalen Raumstation flog.

Asteroiden-Abwehrtest