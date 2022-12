Diese Apps haben uns 2022 überzeugt

Auch das Jahr 2022 hat wieder viele Veränderung auf dem App-Markt gebracht. Während so manche Anwendung und ihr dazugehöriger Dienst vor allem von der Unfähigkeit anderer profitieren konnte, gab es auch einige Neulinge, die mit neuen Konzepten einen oft als gesättigt bezeichneten Markt erobern konnten. Auch das ein oder andere Update brachte zudem Schwung in das App-Jahr 2022.

Der Clou ist nicht nur eine begrenzte Möglichkeit zum Faken der Aufnahmen, wir können die Posts von Freund*innen und Fremden aus aller Welt nur sehen, wenn wir am jeweiligen Tag auch unsere eigenen Aufnahmen gepostet haben. Ohne Partizipation können wir also keine anderen Inhalte sehen. Ein Sketch bei Saturday Night Live mit BeReal-Erwähnung sowie die Auszeichnung durch Apple zur Apps des Jahres beweisen, dass BeReal sich bereits über den Hype hinweg etabliert hat.

Mastodon

Der Name Mastodon ist in diesem Jahr besonders oft gefallen. Wer meint, die App sei aufgrund ihrer Neuheit bemerkenswert, täuscht sich aber. Mastodon ist bereits seit 2016 am Start und hat über die Jahre einige Entwicklungsstufen genommen, war aber im Kern schon lange der Öffentlichkeit frei zugänglich. Erst die drohende Aussicht einer Übernahme von Twitter durch Elon Musk, so wie spätere Nachrichten zum Hickhack rund um den Verkauf, trieben Mastodon erstmalig so richtig ins Rampenlicht.

Beim Namen Mastodon handelt sich aber nicht nur um eine einfache App, sondern um einen ganzen Komplex an quelloffener Software, der uns als Twitter-Alternative dienen soll. Der Vorteil liegt auf der Hand: Statt eines zentralen Servers im Besitz einer Entität, kann theoretisch jede*r bei Mastodon eine eigene Instanz gründen und partizipieren. Die verschiedenen Instanzen kommunizieren dann untereinander und ermöglichen so den Austausch über Server- bzw. Instanz-Grenzen hinweg.

Auch die Mastodon-App spielt beim vermeintlichen Umstieg natürlich eine große Rolle. So sehr es sich hier auch um eine Twitter-Alternative handelt, gibt es doch einige Unterschiede. Die offizielle App soll hier eine möglichst ähnliche Erfahrung bieten. Wer die App das erst mal startet, erkennt sofort die Ähnlichkeiten mit dem blauen Vogel. Liken, Antworten und Reposten sind vorhanden, auch eine Timeline gibt es. Was es aber etwa nicht gibt, ist eine vollwertige Suche.

Zwar können Nutzernamen und Hashtags gesucht werden, eine Volltext-Suche ist aber nicht möglich. Ob Mastodon in Zukunft noch eine größere Rolle spielen wird, ist heute noch unklar. Während vor allem das erratische Verhalten von Elon Musk und Twitter regelmäßig die Nutzer*innenzahlen durch die Decke schießen lässt, gibt es noch einen beträchtlichen Teil des Twitter-Stammklientels, der bisher keine Anstalten macht, sich Mastodon überhaupt nur anzuschauen. Ein Umstand, der sich möglicherweise erst durch weitere (Fehl)Entscheidungen seitens Twitter ändern wird.

Mastodon ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.