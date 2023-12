Die besten Alternativen zu Apples neuer Journal-App

Day One

Will Apple Nutzer*innen zum eigenen Projekt locken, ist Day One definitiv die Referenz, die es zu schlagen gilt. Bereits seit 2011 gibt es die App, die uns beim Protokollieren unserer Tage hilft. Day One zeichnet sich neben dem Design auch durch den Funktionsumfang aus. Möchten wir einfach nur unsere Gedanken festhalten, können wir durch Tippen auf das Plus-Symbol loslegen.

Day One versteht es aber auch dann Schreibanreize zu setzen, wenn wir nicht wissen, was wir schreiben sollen. Durch gezielte Fragen kommt so immer ein Eintrag zustande. Day One versteht es auch, wirklich alles festzuhalten. Fotos, Videos, Standorte, Wetter, Musik und viele andere Daten bzw. Metadaten können ganz einfach hinzugefügt werden und lassen so beinahe ein Tagebuch-Kunstwerk entstehen.

Mehrfache individuelle Erinnerungen können genutzt werden, um mehrere Einträge pro Tag zu fördern. Die gesammelten Inhalte lassen sich dank Suchfunktion ganz bequem durchsuchen und sind durch das ansprechende, aber kompakte Design auch eine Freude fürs Auge.

Day One ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für die vollumfängliche Nutzung der App ist ein Abonnement ab 6,99 Euro erforderlich.