Bild aus Aufklärungsflugzeug zeigt Spionageballon aus nächster Nähe

22.02.2023

Auf einem Foto aus dem Cockpit einer U-2S Dragon Lady ist das abgeschossene chinesische Flugobjekt in intaktem Zustand zu sehen.

Im Februar sorgten mehrere unidentifizierte Flugobjekte in den USA und Kanada für Aufsehen. Insbesondere die Bilder des chinesischen Ballons, den die US-Luftwaffe am 4. Februar vor der Küste South Carolina abschoss, gingen um die Welt. Nun ist ein weiteres Foto jenes Ballons aufgetaucht. Es zeigt das Flugobjekt erstmals vor seiner Zerstörung in intaktem Zustand. Aufgenommen wurde das Bild aus dem Cockpit eines Spionageflugzeugs der US Air Force, einer "U-2S Dragon Lady", wie der Luftfahrtjournalist Chris Pocock berichtet. Die Aufnahme zeigt den Ballon sowie die daran hängende Nutzlast aus nächster Nähe. Der Schatten des Jets ist auf dem Ballon deutlich zu erkennen. Nach Angaben von US-Beamten hatte der Ballon selbst einen Durchmesser von etwa 61 Metern, die Nutzlast wog mindestens 900 Kilogramm.

Bilder entscheidend Welche Informationen die Piloten der Dragon Lady über den Ballon beim Überflug sammeln konnten, bleibt weiterhin unklar. "Hochauflösende Bilder aus den U-2-Überflügen zeigten, dass der Ballon in der Lage war, nachrichtendienstliche Signale zu sammeln", verriet ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums dem Air & Space Forces Magazine. Die aus der U-2 aufgenommenen Bilder könnten für die Beurteilung der Fähigkeiten des Ballons jedoch entscheidend gewesen sein, mutmaßt The Drive. Nach Angaben der US-Behörden flog der Ballon in einer Höhe zwischen rund 18 und 21 Kilometern. Laut The Drive ist aus der US-amerikanischen Flotte nur eine U-2S Dragon Lady in der Lage, in diese Höhe aufzusteigen und zugleich eng um den Ballon über einen längeren Zeitraum zu manövrieren.

Mehrere Flugobjekte wurden in den vergangenen Wochen gesichtet. © APA