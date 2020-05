Nachlese: Unsere Artikel-Highlights 2013

Ich und Games? Eher nicht. Doch dann kam Ende 2012 Google mit seinem Augmented-Reality-Spiel Ingress, das mich schließlich im Laufe dieses Jahres total in seinen Bann gezogen hat. Umso mehr habe ich mich auf das Interview mit Ingress-Erfinder John Hanke gefreut. Über Dinge zu plaudern, an denen man auch persönlich ganz nah dran ist, macht mir als Journalistin immer besonders viel Spaß. Im direkten Gespräch zu Erfahren, was hinter der Idee von Ingress steckt, wie es mit dem Spiel weitergehen soll und was sich Google davon verspricht, zählte daher absolut zu meinen persönlichen Highlights in diesem Jahr.

Mit Google hat auch ein anderer Artikel zu tun, der mir heuer in Erinnerung geblieben ist. Als eine der ersten ÖstereicherInnen konnte ich im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai die Datenbrille Google Glass ausprobieren. Das Hands-on, direkt aus San Francisco, war auf jeden Fall etwas Besonderes. Obwohl nur einzelne Funktionen, wie zum Beispiel ein Foto machen oder eine Suche starten, getestet werden konnten, entstand das Gefühl, ganz nah an einer neuen technologischen Weiterentwicklung dran zu sein. Man darf also weiterhin gespannt sein, in welche Richtung es mit Glass künftig gehen wird und ob sich die Datenbrille in Zukunft auf dem Massenmarkt durchsetzen wird. In Desginfragen gibt es jedenfalls auch noch einiges zu tun.

Letztlich lag mir noch ein Interview ganz besonders am Herzen - jenes mit der australischen Internet-Aktivistin Asher Wolf. Sie erlangte als Mitbegründern der Cryptopartys weltweite Bekanntheit. Wolf, die sich unter Pseudonym im Netz bewegt, setzt sich nicht nur für Bewegungen wie WikiLeaks und Occupy ein, kämpft für Datenschutz und Privatsphäre und steht in regelmäßigem Kontakt mit Anonymous-Vertretern. Sie ist auch eine herausragende Kämpferin gegen Sexismus und für Frauenrechte, es war mir daher eine ganz große Freude, mit einer Persönlichkeit wie Asher Wolf ein Interview zu führen.