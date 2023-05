3 fabriksneue Tesla Roadster nach 13 Jahren in Container gefunden

In einem Schiffscontainer in China wurden 3 Tesla Roadster aus dem Jahr 2010 entdeckt. Jetzt werden sie verkauft.

2008 brachte Tesla den Roadster als sein erstes Auto auf den Markt. Rund 2.000 Stück des Wagens wurden bis 2011 produziert. Nun wurden in einem Container in einem chinesischen Hafen 3 Roadsters gefunden, berichtet electrek. Konkret handelt es sich dabei um einen roten und einen orangen Roadster in der Sportvariante sowie einen orangen Roadster in der Basisvariante.

Sie wurden offenbar von ihren Käufer*innen nie abgeholt und befanden sich seit 2010 versiegelt in dem Container. Für die Wägen fielen laut electrek Lagergebühren in sechsstelliger Höhe an. Der neue Besitzer will sie nun mit Hilfe der US-Firma Gruber Motors verkaufen.