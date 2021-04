Wie es zur Blockade im Suezkanal gekommen ist

Die besten Videos der Woche: Spektakuläres Flug-Manöver über der Golden Gate Bridge, die letzten Momente der isländischen Vulkan-Webcam und eine Bruchlandung am Strand.

Übrigens, der Baggerfahrer vom Suezkanal hasst die "Ever Given"-Memes .

In einem ausführlichen Video demonstrieren die YouTuber von "Practical Engineering" welcher hydraulische Effekt dazu geführt hat, dass das Schiff auf Grund gelaufen ist.

Das riesige Frachtschiff "Ever Given" hat tagelang den Suezkanal blockiert und damit die globalen Lieferketten vor große Herausforderungen gestellt. Das Schiff konnte schlussendlich wieder befreit werden und die Schifffahrtsstraße ist seither wieder befahrbar.

Pilot fliegt spektakuläres Manöver über Golden Gate Bridge

Das Manöver sieht aus, als würde es aus Los Santos in GTA stammen. In Wahrheit ist die Boeing 747 dieses Manöver tatsächlich über der Golden Gate Bridge in San Francisco geflogen.