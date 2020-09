futurezone award 2020: Die Einreichphase startet

Women in Tech

Frauen sind in der Tech- und IT-Szene nach wie vor unterrepräsentiert. Um Mädchen und Frauen dazu zu inspirieren, technische Berufe anzustreben, braucht es unter anderem Vorbilder. Im Rahmen des Awards Women in Tech suchen wir herausragende Gründerinnen sowie weibliche Führungskräfte oder Forscherinnen in Österreichs Tech-Welt.

Vergangenes Jahr wurde Johanna Pirker ausgezeichnet. Sie forscht und unterrichtet am Institut für Interaktive Systeme und Datenwissenschaften an der TU Graz. Ihre Masterthesis schrieb sie, während sie am MIT zu kollaborativen virtuellen Welten forschte.