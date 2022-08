MacBook: 3 Tricks für ein besseres Kino-Erlebnis

Ein guter Filmabend braucht in erster Linie die richtige Atmosphäre. Und die sollte dunkel sein. Was die mit einem MacBook stören kann, ist die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, welche Apple standardmäßig aktiviert hat. Während der Bildschirm selbst hell und farbenprächtig sein soll, sollten die Tasten aber nicht im Sichtfeld sein.

Mitten im spannenden Film scheinen Benachrichtigungen am oberen rechten Bildschirmrand des MacBooks auf, die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ist zu stark und die Soundqualität ist nicht glasklar. Mit folgenden 3 Tipps kann man seinen Netflix-Abend am Apple-Gerät um einiges verbessern.

Einfacher ist es aber, gleich alle Mitteilungen auf einmal für den bestimmten Spielfilmzeitraum zu deaktivieren. Dafür eignet sich Fokus. Dafür geht man unter den Systemeinstellungen auf Mitteilungen & Fokus und aktiviert die Funktion „Nicht stören“.

In der Systemeinstellung Dock & Menüleiste kann man den Fokus so einstellen, dass er immer sichtbar ist. Beim Schauen eines Films muss man dann auf das Halbmond-Symbol in der Menüleiste klicken und den entsprechenden Zeitraum wählen, in dem man ungestört bleiben will.