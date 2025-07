Schwebender Wolkenkratzer soll vom Weltraum auf die Erde hängen

Das mehrere zehntausend Kilometer lange Gebäude soll an einem Asteroiden befestigt werden.

Im Gegensatz zur Bandstadt in der saudi-arabischen Wüste, dürfte das schwebende Gebäude aber in absehbarer Zukunft nur als Idee oder vages Konzept von Clouds Architecture Office weiterexistieren. Derzeit wäre ein solches Vorhaben einfach nicht realisierbar .

Wer die 170 Kilometer lange, schnurgerade Science-Fiction-Stadt " The Line " für eine verrückte Idee hält, hat vermutlich noch nichts vom " Analemma Tower " gehört. Das ist das Konzept eines Wolkenkratzers, der im Weltraum an einem Asteroiden befestigt wird und auf die Erde hängen soll. Die Idee dazu gibt es schon seit einiger Zeit und wird immer wieder neu aufgewärmt.

Wolkenkratzer würde sich über die Erde bewegen

Der Analemma Tower ist am ehesten mit einem Weltraumaufzug vergleichbar: Das obere Ende soll sich im geosynchronen Orbit in einer ungefähren Höhe von 50.000 Kilometern befinden. Das Gegengewicht im Weltraum soll ein Asteroid darstellen, an dem der Wolkenkratzer befestigt wird. Das untere Ende soll einige Meter über der Erdoberfläche schweben.

Durch die Erdrotation würde sich das Gebäude aber nicht konstant über demselben Ort aufhalten. Es würde sich in Form einer 8 über die Erdoberfläche bewegen - ein solches Muster wird auch als Analemma bezeichnet, worauf der Name des Konzepts zurückzuführen ist.

Alle 24 Stunden würde der Wolkenkratzer genau dieselbe Strecke zurücklegen. Auf diese Weise wäre er beispielsweise zu Mittag über New York, am Nachmittag über der Karibik, abends über Kolumbien und am nächsten Morgen wieder über Nordamerika.

➤ Mehr lesen: Warum in der deutschen Einöde ein 250 Meter hoher Turm steht