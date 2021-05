Es muss nicht jedes Jahr ein neues Smartphone sein

Mit einem Klick können wir alles kaufen, was wir wollen. Klick, Smartphone. Klick, Notebook. Klick, Auto. Daran haben wir uns gewöhnt und das gefällt uns (zumindest mir) eigentlich ganz gut. 2020 wurden weltweit 1,28 Milliarden Handys verkauft. Das ist ein Rückgang (!) von 6,7 Prozent zum Vorjahr.

Die Altgeräte landen auf dem enormen Berg an Elektroschrott. 2019 laut Global E-Waste Monitor 2020 waren das gruselige 53,6 Millionen Tonnen. Das ist viel Müll - aber liegt ja nicht bei uns, also kauft man weiter. Dass das nicht so sein müsste, der Berg jedes Jahr größer wird und man mit wehenden Fahnen ins Desaster marschiert, sollte auf der Hand liegen.

Wo ist meine PlayStation?

Dann kam die Pandemie und sorgte dafür, dass bei höherer Nachfrage weniger Chipsätze zur Verfügung stehen, um den Bedarf der Konsument*innen zu decken. Plötzlich klappt das nicht mehr mit dem schnellen Klick: PS5, Xbox Series X und in Zukunft wohl auch Smartphones, Waschmaschinen und Autos sind wenn überhaupt schlechter verfügbar und wahrscheinlich teurer als bisher.

Prognosen zufolge wird sich das auch bis 2023 nicht erholen. Firmen wie Apple, Samsung, Audi und Ford arbeiten daran, das mit so wenig Verlust wie möglich zu überstehen. Für Smartphones gibt es derzeit zwar noch ein Chip-Polster. Ob das bei der weiterhin hohen Nachfrage so bleibt, ist fraglich. Währenddessen lauern auch Monate nach dem Konsolenlaunch noch Menschen mit schwitzigen Fingern vor dem Computer, um vielleicht doch noch eine PS5 zu ergattern, während das schon vor Wochen bestellte iPad immer noch nicht da ist.

Neuer, schöner, besser

Das ist nicht nur schlecht. Ja, alle arbeiten gerade auf Hochtouren daran, die Chip-Industrie umzukrempeln und in Zukunft noch mehr produzieren zu können. Woran man aber eigentlich arbeiten sollte, hat IBM-Präsident Jim Whitehurst unlängst gesagt: „Wir müssen uns mit der Wiederverwendung, der Verlängerung der Lebensdauer bestimmter Arten von Computertechnologien […] befassen“. Das ist doch mal ein Vorschlag.