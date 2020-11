Das sind die kleinen Android-Alternativen zum iPhone 12 Mini

Hersteller von Android-Phones hingegen stoßen hier an die Grenzen des Betriebssystems. Denn dieselbe Software soll auf allen Geräten gleich gut laufen – ob leistungsstark, -schwach, groß oder klein. Anders als Apple beziehen die Android-Hersteller die Einzelteile meist von zahlreichen verschiedenen Zulieferern. Diese optimal aufeinander abzustimmen, gilt als wesentliche Herausforderung.

Außerdem, so die meisten Hersteller, gebe es kaum eine Nachfrage nach kleineren Android-Phones. Man könnte aber auch genauso gut behaupten, es liege ein klassische Henne-Ei-Problem vor.

Trendumkehr bei Android-Modellen?

Apple ist dafür bekannt, neue Trends zu setzen - man muss nur an die allgegenwärtigen AirPods denken. Verkauft sich das iPhone 12 Mini tatsächlich so gut wie erwartet, könnte dies zu einer Trendumkehr bei Android-Phones führen. Möglich also, dass die Android-Hersteller unter Zugzwang geraten und künftig wieder kleinere und gleichzeitig leistungsstarke Modelle anbieten werden.

Wer entgegen der Hersteller-Behauptung dennoch auf der Suche nach einem kleineren Android-Smartphone ist, sollte sich die folgenden Modelle ansehen. Wir haben aktuelle Android-Handys mit einer kleineren Display-Diagonale herausgesucht.