Diese 5 Geräte sollte man zu Weihnachten besser nicht schenken

Ein neues Tablet, Smartphone oder ein neuer smarter Lautsprecher können wunderbar passende Weihnachtsgeschenke sein. Wer aber ein solches Präsent ins Auge gefasst hat, sollte sich gut informieren, um nicht in ein Fettnäpfchen zu treten.

Es gibt nämlich einige Geräte, bei denen man besser zweimal überlegen sollte, ob man sie kaufen. Nicht weil sie so schlecht sind, sondern weil eventuell das Vorgängergerät deutlich günstiger ist, weitgehend aber dasselbe kann. Oder weil sie vielleicht etwas versprechen, das am Ende nicht so recht gehalten werden kann. Oder weil vielleicht schon das Nachfolgegerät vor der Tür steht.

Wir haben 5 Tech-Produkte herausgesucht, bei denen dies der Fall ist. Völlig ausschließen möchten wir diese 5 Geräte allerdings auch nicht. Man sollte nur vorher genau wissen, auf was man sich damit einlässt.

1. Amazon Echo Lautsprecher

Die smarten Lautsprecher von Amazon gibt es in zahlreichen verschiedenen Ausführungen, Farben und Funktionsweisen. Die Echo-Geräte funktionieren einwandfrei und machen genau das, was sie versprechen - nämlich Sprachbefehle entgegennehmen und ausführen.

Und hier liegen möglicherweise die Probleme begraben: Das Alexa-Sprachassistenzsystem von Amazon ist nämlich ein wirtschaftlicher Flop, ein finanzielles Desaster.