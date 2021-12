ZTE Axon 30 Ultra im Test: Kann die wuchtige Kamera überzeugen?

ZTE ist nicht unbedingt der Hersteller, der einem als erstes einfällt, wenn man an Smartphones denkt. Dabei tut man dem chinesischen Technologiekonzern vielleicht ein wenig unrecht. Denn gerade im untersten Preissegment - so ab 70 Euro - stehen zahlreiche besonders günstige Smartphones zur Auswahl.

Im oberen und mittleren Preissegment konnte uns in der Vergangenheit das ZTE Axon 10 Pro überraschen. Die Nachfolgegeräte konnten in der Spitzenklasse leider nicht mehr so recht mithalten - zumal das ZTE Axon 20 mit einer unsichtbaren In-Display-Selfie-Kamera punkten wollte.

In der Flaggschiff-Klasse hat ZTE aktuell das Axon 30 Ultra im Rennen. Auffallend dabei ist vor allem das riesige Kamera-Modul auf der Rückseite. Wir haben uns angesehen, ob die wuchtige Kamera auch überzeugen kann.