Schwarze Löcher, CRISPR-Babys und E-Flugzeuge: Best of Science 2018

CRISPR-Babys

Ein chinesischer Forscher hat gegen Jahresende für internationale Schlagzeilen gesorgt: Er hat die auch als "Genschere" bekannte CRISPR-Methode verwendet, um Veränderungen in der menschlichen Keimlinie vorzunehmen. Zwei in China geborene Mädchen tragen eine Genmanipulation in ihrem Erbgut, die ihr Risiko an HIV zu erkranken minimiert. Diese Änderung werden sie auch an mögliche Nachkommen weitergeben. Dass erstmals genetisch veränderte Babys zur Welt kamen, hat für heftige Kritik gesorgt. Derartige Experimente sind vielerorts verboten.

Wie so häufig in der Biologie stellte sich auch 2018 heraus, dass die Dinge oft noch viel komplexer sind, als Forscher gedacht hätten: Von mitochondrialer DNA, das ist das eigenständige Erbgut der Kraftwerke in den Zellen, war angenommen worden, dass sie nur von Müttern an Kinder weiterrgegeben wird. Daran wurden im November Zweifel laut: Die Sache ist kompliziert.