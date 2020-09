Vergoldete PlayStation 5 verrät Details zum Preis

Truly Exquisite, ein britisches Unternehmen, das sich auf die Veredelung von Elektronikgeräten spezialisiert hat, nimmt ab sofort Vorbestellung für veredelte PS5-Varianten entgegen.

Die nächste Version der Sony-Konsole kann in 3 verschiedenen Varianten bestellt werden. Das Model mit 24-Karat-Goldüberzug und Blu-Ray-Laufwerk kostet umgerechnet 8.773 Euro. Will man die PlayStation 5 mit einem 18-Karat-Rosegold-Überzug, müssen 8.881 Euro hingeblättert werden, die Platinversion kostet 8.989 Euro. Wer sich für die Digital-Version der PS5 entscheidet, also jenes Modell, das über kein optisches Laufwerk verfügt, kommt etwas günstiger davon.

Darüber hinaus gibt es auch die DualSense-Controller sowie ein PS5-Headset mit den entsprechenden Veredelungen. Der Controller kostet dabei mindestens 703 Euro, das Headset 432 Euro.

Noch ist immer nicht klar, wie hoch die Preise der regulären PlayStation 5 sein werden. Vor allem wird über den Preisunterschied zwischen dem Modell mit Blu-Ray-Player und dem reinen Digital-Modell sein wird. Die Preisgestaltung von Truly Exquisite gibt Hinweise darauf, dass das PS5-Modell ohne optischen Laufwerk rund 100 Euro günstiger sein wird, als jenes Modell mit Blu-Ray-Player.