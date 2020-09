Microsoft bestätigt: Günstige Xbox Series S hat einen Nachteil

Mit der Xbox Series S bringt Microsoft eine kleinere und günstigere Variante seiner kommenden Konsolen-Generation auf den Markt. Sie ist auch deutlich stärker als die vor knapp 3 Jahren herausgekommene Xbox One X. Dennoch wird es nicht möglich sein, ältere Xbox-Spiele in der verbesserten "Xbox One X Enhanced"-Version abzuspielen.

Das bestätigte Microsoft gegenüber Gamespew. Zu den Verbesserungen für die älteren Titel zählen etwa Auto-HDR und bessere Texturfilterung. Um in diesen Genuss mit der neuen Konsolengeration zu kommen, muss man sich die teuerste Variante Xbox Series X zulegen. Mit der Xbox Series S kann man die älteren Games lediglich in der Version spielen, die man von der Xbox One S kennt.