Flops 2015: Sicherheitslücken, Hasspostings und Drohnen

Luftverschmutzer

VW hat sich dieses Jahr wohl den größten Skandal der Firmengeschichte geleistet. Unzählige VW-Fahrzeuge mit Diesel-Motor wurden mit einer manipulierten Software ausgeliefert, die die Abgaswerte verfälschte. Damit wollte der deutsche Automobilkonzern die Messverfahren austricksen. Doch die US-Umweltbehörde EPA kam VW auf die Schliche. Der Konzern musste weltweit Fahrzeuge zurückrufen , unter anderem auch in Österreich.

Zudem drohen dem Unternehmen nun Strafen in Milliardenhöhe. Doch wer hat Schuld? Diese Frage wird bereits seit Monaten diskutiert, bislang ohne wirkliches Ergebnis. VW-Chef trat zurück , obwohl er immer wieder beteuerte, nichts von der Manipulation gewusst zu haben. Perfekter Stoff für Hollywood , der Skandal soll nun auch verfilmt werden. Doch “Dieselgate” hatte auch Gutes: Die Messverfahren, die schon seit längerer Zeit als unrealistisch kritisiert werden, werden nun wieder diskutiert.

Alternative Betriebssysteme gehen unter

Wer ein Smartphone besitzt, setzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Android und iOS. Die beiden mobilen Betriebssysteme von Apple und Google machen 96,7 Prozent (IDC, 2. Quartal 2015) des Smartphone-Marktes aus - mehr als je zuvor. An Konkurrenz würde es nicht mangeln, doch keiner konnte es bislang mit den beiden dominierenden US-Konzernen aufnehmen. Nicht einmal Microsoft, der dieses Jahr mit Windows 10 Mobile einen weiteren Anlauf wagte. Doch dem Neustart nach dem Neustart gibt kaum jemand mehr eine Chance, dennoch will Microsoft am mobilen Betriebssystem festhalten.